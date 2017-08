China weer getroffen door zware aardbeving

Gisteren vond in een afgelegen gebied in de provincie Sichuan in het midden van China ook al een aardbeving plaats, met een kracht van 7.0. Daardoor kwamen dertien mensen om het leven onder wie zes toeristen, aldus lokale autoriteiten. Hun nationaliteit is niet bekend. Door de aardschok in de buurt van het natuurreservaat Jiuzhaigou raakten 175 mensen gewond.



Sichuan wordt regelmatig getroffen door aardbevingen. Een grote aardschok kostte in 2008 bijna 70.000 mensen het leven.



De provincie is de afgelopen dagen ook al getroffen door hevige zomerse regenbuien, net als veel andere delen van het land. Het noodweer veroorzaakte overstromingen en landverschuivingen. Door een van die landverschuivingen kwamen gisteren 24 mensen om het leven.



In de provincie zijn 31.500 toeristen geëvacueerd. Het getroffen gebied is vooral populair onder Chinese toeristen.