Chinese Rambo lust Amerika rauw

Hij verslaat met gemak tientallen rebellen, hij schiet met giftige pijlen, bespringt een tank en dempt een exploderende handgranaat met een matras. Hij is een Chinese held. Leng Feng, aangenaam kennis te maken. Het grote kwaad dat hij bestrijdt, heeft een Amerikaans gezicht. Het Chinese bioscooppubliek staat ervoor in de rij.

Het is het Chinese antwoord op Rambo, deze fictieve vechtjas. In recordtempo heeft Leng Feng filmgeschiedenis geschreven. Binnen drie weken hebben bioscopen in China met zijn avonturen een recordrecette opgehaald van 620 miljoen euro.

Jacky Wu

Volledig scherm Leng Feng trekt ten strijde in Afrika © RV

Leng Feng, gespeeld door de Chinese vechtsportacteur Wu Jing (in het westen ook bekend onder de naam Jacky Wu) die de film ook regisseerde, doet menig Chinees hart sneller kloppen. De film waarin hij namens China het grote kwaad bestrijdt, heet Wolf Warrior 2. Het is het onverwacht succesvolle vervolg op de eerste film met Leng Feng, Wolf Warrior (2015) die lang niet zo spraakmakend was.

De trailer van de film vertelt een voorspelbaar verhaal. Gevallen held verliest vriendin die hij vervolgens gaat wreken op een exotisch slagveld (een niet nader genoemd Afrikaans land). Held overleeft hachelijke momenten en eindigt de film met heroïsch gevecht tegen de superschurk. En dat is ‘Big Daddy’, anders dan de naam doet vermoeden geen vaderlijk type maar een sadistische Amerikaanse huurling.

Chinese leger

Wolf Warrior 2 springt eruit als actiefilm, menen de kenners. Niet alleen zijn hier kosten noch moeite gespaard om met het ingehuurde Chinese leger een daverende actiefilm te maken die een hervonden nationale trots kietelt en die wil rivaliseren met Rambo en nazaten; er zit ook heel veel van het nieuwe Chinese zelfbewustzijn in deze film. De Amerikanen (en andere westerlingen) zijn de bad guys.

Grondstoffen

Dus manifesteert China – dat veel heeft geïnvesteerd in Afrika in ruil voor een claim op daar aanwezige grondstoffen – zich voor het eerst ook als verdediger van onderdrukte Afrikanen. Een beetje als John Rambo in Afghanistan zo gaat Leng Feng tekeer in een fictief Afrikaans land – de opnamen zijn deels gemaakt in Soweto. De Afrikanen hebben te lijden onder rebellen en onder een mysterieuze ziekte die heel veel aan ebola doet denken. En China gaat ze redden. De grote manipulator op de achtergrond heeft het gezicht van de Amerikaanse acteur Frank Grillo. Hij speelt de verachtelijke westerse huurling Big Daddy. Typisch stukje dialoog als het gaat om het beschermen van Afrikaanse burgers tussen de krachtpatsers uit het westen en het oosten. ,,Je zult sterven voor die mensen (Afrikanen)", dreigt Big Daddy. ,,Ik zal mijn leven voor ze geven”, bevestigt Leng Feng. Dat de held bij het voltooien van zijn humanitaire missie en passant tientallen Afrikanen om zeep helpt, hoort nu eenmaal bij het genre. Rambo nam het ook niet zo nauw in Vietnam en Afghanistan en het publiek houdt nou eenmaal van grote explosies.

Chauvinisme

Volledig scherm President Xi Jinping inspecteert de troepen ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van het Chinese Volksleger. © AP

De Chinezen kunnen er geen genoeg van krijgen al zijn er ook enkele kritische noten te horen over het vet aangezette chauvinisme en de bevoogding van de Afrikanen.

Volgens de Amerikaanse krant The New York Times surft de film als geen ander op de stemming in China waar president Xi Jinping het leger belangrijker heeft gemaakt dan de (communistische) partij. China is zich bewust van zijn status als wereldmacht. Niemand leest Peking de les. En al helemaal niet de Amerikanen. Een van de reclameslogans rond de film zegt het zo: ‘Wie de Chinezen beledigt, zal worden vernietigd, hoe ver weg je ook zit’.