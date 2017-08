Chinese toeristen opgepakt na Hitlergroet voor de Rijksdag

Gevangenisstraf

In de Rijksdag is de Duitse Tweede Kamer, de Bondsdag, gevestigd. Het iconische gebouw is 1933 in brand gestoken en verwoest. Adolf Hitler was toen Rijkskanselier. Hij trok steeds meer macht naar zich toe wat uiteindelijk leidde tot de Tweede Wereldoorlog, die aan ongeveer 20 miljoen mensen het leven heeft gekost, onder wie zes miljoen joden. Na de oorlog is de Rijksdag herbouwd.