Colombiaanse regering: ELN ontvoerde Bolt in Versalles

De Nederlandse journalisten verdwenen in het noordoosten van Colombia. Richard Claro, lid van een speciaal voor de journalisten opgezette humanitaire commissie zou in een interview met Caracol Radio gezegd hebben dat de twee 'het goed maken'. ,,We kunnen nu bevestigen dat de ELN de journalisten in hun macht heeft. Ze zijn zaterdag gevangen genomen in het dorp Versalles, gemeente Tibú."

Volgens Caracol Radio wordt de vrijlating van de Nederlanders bemoeilijkt omdat zich militairen in het gebied bevinden. ,,We werken aan een vermindering van operaties om de vrijlating van de buitenlanders te faciliteren", aldus een militaire bron tegen Caracol.

Volgens de NOS heeft Claro in een interview met Colombiaanse media gezegd dat met succes bemiddeld is voor de vrijlating van de twee en komen ze woensdag nog vrij.

Onmiddellijke vrijlating

De Nationale Ombudsman eiste gisteren na het nieuws over de ontvoering van de twee Nederlanders meteen hun vrijlating in een bericht op Twitter.



Mocht de Colombiaanse guerillabeweging ELN de ontvoering van de Nederlandse journalisten inderdaad opeisen dan is dat volgens de Colombiaanse regering iets waarmee ernstig rekening moet worden gehouden tijdens de vredesonderhandeling met het Nationaal Bevrijdingsleger. Die vinden momenteel plaats in Cuba. ,,Vanaf het eerste moment is bij de ELN aangedrongen op de noodzaak om publiekelijk afstand te nemen van ontvoeringen als politiek drukmiddel. Daardoor is aan de onderhandelingstafel nog geen vooruitgang geboekt op andere thema's", aldus minister Rivera.

ELN-top

De top van de ELN reageerde eerder vandaag op Twitter al op de mediaberichten dat de guerillabeweging achter de ontvoering van de Nederlanders zou zitten. De ELN bevestigt noch ontkent de ontvoering en meldde enkel het volgende: ,,Wat betreft de ontvoering van de twee Nederlandse journalisten in de regio Catatumbo laten we weten dat wij de zaak onderzoeken omdat we willen helpen duidelijkheid te verschaffen in deze zaak'', luidde het in de tweet.

Dat de ELN achter de ontvoering zit, is relatief gunstig. ,,De ELN behandelt gevangenen vaak goed maar laat hen wel veel lopen door de jungle om ontdekking te voorkomen", verklaart journalist Adriaan Alsema telefonisch tegenover het AD. Hij woont sinds 2008 in Colombia en runt de Engelstalige nieuwssite Colombia Reports.

Eerdere ontvoeringen

In het gebied waar de twee Nederlanders verdwenen, ontvoerde de ELN in mei vorig jaar drie collega-journalisten: twee Colombianen van radiozender RCN en een Spaans-Colombiaanse columniste van de krant El Tiempo. Eerstgenoemden werden na vier dagen vrijgelaten, laatstgenoemde na zes dagen. In beide gevallen gebeurde dit na onderhandelingen met de ELN door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de Nationale Ombudsman en de Katholieke Kerk. Dit laatste omdat de grote inspirator van de guerillabeweging een katholieke priester was die radicaliseerde en zijn priesterboord verruilde voor de gewapende strijd. Daarna sloten veel radicale katholieken zich aan bij de ELN.

Quote Het uitzoeken van de zaak door de ELN duurt één of twee dagen omdat het via de clandestiene com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len moet Adriaan Alsema, journalist-oprichter Colombia Reports

Volgens Adriaan Alsema kan het wel even duren voordat de ELN de ontvoering kan bevestigen of ontkennen. ,,Het uitzoeken duurt één of twee dagen omdat het via de clandestiene communicatiemiddelen moet. Ze kunnen niet zomaar guerilleros bellen. Op het moment dat de ELN iets weet, kun je ervan uitgaan dat ze eerlijk zijn. Het is in hun belang om zo snel mogelijk zekerheid te hebben."

Protocol

Zodra vaststaat dat Bolt en Follender Grossfeld in handen zijn gevallen van de ELN dan wordt hetzelfde protocol gevolgd als bij eerdere ontvoeringen. Alsema: ,,Volgens dat protocol maakt het Colombiaanse leger een stuk land in het oorlogsgebied vrij zodat de guerilleros hun gevangenen veilig kunnen uitleveren aan de lokale bevolking of aan het Rode Kruis. Maar het kan ook zijn dat de ELN-leiding haar plaatselijke guerillera-eenheid gewoon het bevel geeft de Nederlanders te dumpen in het dichtstbijzijnde dorp. Dit omdat de top van de beweging dit soort shit vanwege de vredesonderhandelingen kan missen als kiespijn."

Quote Ik heb meer vertrouwen in Derk zijn ervaring dan in de Colombiaanse po­li­tie­be­rich­ten Adriaan Alsema, journalist-oprichter Colombia Reports

Vreemd