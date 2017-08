Dagenlange klopjacht op Younes eindigt in de wijngaarden van Subirats

Vandaag duikt Abouyaaqoub opeens op in Subirats, een gemeente in de wijnstreek Penedes op tientallen kilometers van Barcelona (9). Twee alerte dorpelingen zien hem rondscharrelen in de buurt van hun huizen en omringende wijngaarden in het dorp en herkennen hem van de foto's die ondertussen zijn verspreid. Zij bellen meteen de politie. Agenten vliegen op de melding af en zijn snel ter plaatse. Zij stellen vast dat alles erop wijst dat de verdachte een bomgordel om heeft en schieten hem neer.



In San Sadurni d'Anoia, een dorp naast Subirats, is nog steeds een grote klopjacht aan de gang (10). Het dorp is belegerd, buurtbewoners mogen niet buiten gaan. De politie is er op zoek naar één tot drie handlangers van de terrorist.



Maar aan de zoektocht naar Abouyaaqoub is een eind gekomen. Hij was de enige van de twaalf verdachten van de aanslagen in Barcelona en Cambrils die nog werd gezocht. De andere verdachten zijn aangehouden, doodgeschoten door de politie of omgekomen door een explosie in een woning in Alcanar ten zuiden van Barcelona. De politie bijt zich echter vast in de zaak en meldt dat ze alsnog zullen doorgaan met het onderzoek naar de terreurcel.