Dertig dagen cel voor Russische oppositieleider Navalni na protesten

To­neel­ge­zel­schap verliest sponsors door 'moord op Trump'

12 juni Een toneelgezelschap uit New York is twee belangrijke sponsors kwijtgeraakt door ophef rond een nieuwe versie van Julius Caesar van Shakespeare. In het stuk wordt een sterk op president Donald Trump gelijkend personage vermoord. Daarom hebben de grote Amerikaanse bedrijven Delta Air en Bank of America hun financiële steun aan het gezelschap ingetrokken.