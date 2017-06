Dit is het moment dat Britse politie terroristen Londen doodschiet

Vier dagen na de aanslag in Londen zijn er beelden opgedoken van het moment dat de politie de terroristen doodschiet. Eerst is te zien hoe de drie mannen een voorbijganger midden op straat neersteken. Vervolgens komt de politie aangereden en schiet de terroristen dood. Het neergestoken slachtoffer kon nog net op tijd wegvluchten. In totaal kwamen acht mensen om bij de aanslag.