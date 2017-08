Dode en vermisten na aanvaring bij Engeland

Gedragscode voor Zuid-Chinese Zee komt er

11:16 Er komt een gedragscode voor de Zuid-Chinese Zee. De betrokken landen gaan nog dit jaar onderhandelen over een akkoord, waaraan iedereen zich dient te houden als het eenmaal gesloten is. Dat heeft de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi gezegd tijdens een bijeenkomst met zijn collega's in Manilla.