‘Domme Hollanders’ slachtoffer van twee wereldoorlogen

Henk en Monique voelen zich opgelicht door de verkoper, Ortsbürgermeister Heinzius, die de nabijheid van de oude gifgasfabriek en problemen met de voeropslag verzweeg. Aantoonbaar is volgens hen dat ook hij al legio dode koeien had. ,,Hij zegt dat hij ze exporteerde, maar dat is flauwekul, blijkt uit gegevens van runderdatabank HI-Tier." Er waren meer verborgen gebreken, de familie leeft door de gevolgen hiervan al jaren in armoe. ,,Deze winter zaten we weken zonder verwarming en warm water”, vertelt Monique. Bovendien hebben ze, sinds hun onmin met Heinzius, half Duitsland tegen zich. ,,Niet alleen de lokale gemeenteraad en Verbandsgemeente, maar ook politici in Rijnland-Pfalz steunen hem zonder na te gaan wat er echt aan de hand is." Daardoor stapelen de problemen en het geruzie zich op. Over schade aan een landweggetje, nadat Henk de wateroverlast bij zijn voeropslag had omgeleid. Over het inmiddels weer opgeheven beslag op zijn melkgeld, of de extreem hoge straatbelasting. Monique: ,,Toen we die niet konden betalen, belde de gemeente doodleuk onze bank dat ze wilde overgaan tot gedwongen verkoop." Heinzius, zeggen ze, liet ook al anoniem post bezorgen. ,,Maar klaag je daarover, dan heb je te weinig respect voor iemand met zijn positie."