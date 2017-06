'Door Noord-Korea vrijgelaten Amerikaan ligt al jaar in coma'

Noord-Korea heeft de Amerikaan Otto Warmbier vandaag tegen alle verwachtingen in vrijgelaten. De 22-jarige student was vorig jaar nog tot vijftien jaar dwangarbeid veroordeeld voor het stelen van een propagandavlag in het stalinistische land. Zijn ouders melden dat hun zoon al ruim een jaar in coma ligt.

De vrijlating van Warmbier werd vandaag bekendgemaakt door de Amerikaanse minister Rex Tillerson van Buitenlandse zaken. ,,Mijnheer Warmbier is onderweg naar Amerika waar hij zal worden herenigd met zijn familie.” In een verklaring zei Tillerson dat zijn ministerie al een tijdlang aan diens vrijlating werkte op last van president Donald Trump. Verdere details werden niet bekendgemaakt. Ook repte de minister met geen woord over de medische toestand van Warmbier.

Gestolen vlag

Warmbier werd in maart 2016 veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf met dwangarbeid voor 'tegen de staat gerichte activiteiten' en spionage. De student van de universiteit van Virginia was volgens de Koreaanse autoriteiten het land binnengekomen 'om de eenheid van het land te vernietigen'.

Hij zou op oudejaarsavond in zijn hotel een vlag hebben proberen te stelen met daarop de naam van de voormalige leider Kim Jong-il. Die poging tot diefstal bekende de jongeman in tranen tijdens een zitting die slechts een uur duurde. Hij noemde het de grootste fout van zijn leven. Onduidelijk was of hij de bekentenis onder dwang heeft afgelegd.

Coma

Volgens zijn ouders is Otto Warmbier in comateuze toestand geëvacueerd uit Noord-Korea. Dat zeggen zij tegen The Washington Post. Hun zoon zou al ruim een jaar in coma liggen. Ze verwachten hem vanavond terug in Cincinnati. De Noord-Koreaanse autoriteiten stellen dat Warmber lijdt aan botulisme. De student zou kort na zijn proces, dat slechts een uur duurde, een slaappil hebben gekregen en niet meer wakker zijn geworden.

Gedetineerden

Tillerson benadrukte dat hij zich blijft inzetten voor de vrijlating van drie andere Amerikaanse gedetineerden in Noord-Korea. Het gaat om Kim Hak-song, Kim Sang-dok en Kim Dong-chul.