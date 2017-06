Door Noord-Korea vrijgelaten student (22) overleden

Warmbier stierf in het Amerikaanse Cincinnati Medical Center. De familie deelde mee dat de jongen is bezweken aan het hersenletsel dat Otto opliep tijdens zijn detentie in Noord-Korea. ,,Helaas garandeerde de vreselijke marteling die onze zoon heeft ontvangen van de Noord-Koreanen dat er geen andere uitkomst meer mogelijk was dan de verdrietige die we vandaag hebben ervaren'', stelde de familie in een persverklaring.



De Amerikaanse president Donald Trump zei in een reactie op het nieuws dat er sprake is van een 'bruut regime' in Noord-Korea. Trump zei dat de student een heftige situatie heeft moeten doorstaan.