Drama op Wimbledon: aardbeien dreigen te verdwijnen

Hugh Lowe Farms, de hofleverancier van Wimbledon, produceert elk jaar 28 duizend kilo aardbeien, goed voor 140 duizend porties. De vraag naar de lekkernij, die voor ongeveer 2,75 euro wordt verkocht tijdens het toernooi, neemt alsmaar toe. Desondanks staat de toekomst van de traditie onder grote druk. Zonder de seizoensarbeiders uit de Europese Unie, goed voor 95 procent van het werknemersbestand, rotten de rode vruchten weg. Sinds het EU-referendum kampen groente- en fruittelers in heel Groot-Brittannië al met problemen om de oogst binnen te halen. Hogere lonen in het land van herkomst, de waardedaling van de pond en opborrelend racisme heeft het aanbod aan plukkers – jaarlijks 80.000 – al flink doen slinken. Ze kiezen eerder voor bestemmingen als Duitsland, waar meer wordt betaald en de omgeving gastvrijer aanvoelt.

De bedrijfstak rekent niet op Britten om na de uittreding uit de EU in 2019 de gaten op te vullen. Oost-Europeanen malen niet om de lange werkdagen die vaak al vroeg beginnen. Het sobere leven op de kwekerij, waar ze overnachten in caravans of slaapzalen, houden ze vol. Voor Engelse werklozen is dit geen optie. Door seizoenswerk aan te nemen raken ze hun uitkering tijdelijk of helemaal kwijt. In de meeste gevallen levert thuis zitten ook meer op.