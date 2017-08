Drie Amerikaanse padvinders dood nadat zeilboot tegen stroomdraad botst

Moslima krijgt rekening schoon­maak­kos­ten na zwemmen in boerkini

7 augustus Een vakantie voor een gezin in Frankrijk is geëindigd in een enorme domper. De moeder van het gezin nam in haar boerkini een duik in het zwembad en kreeg daarom een rekening van 490 euro. De eigenaar van de vakantiewoning vond dat het zwembad gedesinfecteerd moest worden vanwege 'zwemmen met kleding aan'. De schoonmaakkosten waren voor het gezin.