Joaquin Guzman, alias 'El Chapo', staat in april terecht in de Verenigde Staten, waar de Mexicaanse crimineel het merendeel van zijn drugs verkocht.

Nu is bekend geworden dat hij Jeffrey Lichtman en Marc Fernich inhuurt. Zij verwierven faam bij de verdediging van de zoon van de New Yorkse maffiabaas John Gotti, die was aangeklaagd voor moord en afpersing. El Chapo heeft ook de advocaten William Purpura en Eduardo Balarezo gevraagd om hem bij te staan. Purpura verdedigde een zware drugscrimineel uit Baltimore. Balarezo werkte voor een cocaïnehandelaar die gebrouilleerd was geraakt met El Chapo.

Levenslang

Justitie in de Verenigde Staten beschouwt El Chapo als de leider van het Sinaloa-kartel, de grootste drugsbende ter wereld. Hij is aangeklaagd voor wapenbezit, samenzwering, moord, het leiden van een criminele organisatie en vele drugstransporten met vliegtuigen, jachten en vissersschepen, door tunnels en in vrachtwagen. Bij een veroordeling kan de Mexicaan een levenslange gevangenisstraf tegemoet zien.

De 60-jarige crimineel is voor niets of niemand bang. Hij wist in zijn thuisland twee keer uit de gevangenis te ontsnappen, de eerste keer door zich in een wasmand te verstoppen, daarna door vanuit zijn cel een tunnel te graven.

El Chapo wist te ontsnappen door een tunnel die hij vanuit zijn cel had gegraven.

Isoleercel

Afgelopen januari is El Chapo uitgeleverd aan de VS. Sindsdien zit hij vast in een isoleercel in een zwaar beveiligde gevangenis in New York.

De advocaten laten weten dat zij het nog te vroeg vinden om iets te zeggen over de strategie van de verdediging. Wel zeggen ze er alles aan te zullen doen om de getuigenissen van andere criminelen in twijfel te trekken. Inmiddels zou de openbaar aanklager al meer dan 40 getuigen tegen El Chapo hebben.

Zijn juridisch team wil nog wel de garantie van de aanklagers dat ze de vergoeding die de Mexicaan betaalt, mogen houden. De Amerikanen hebben namelijk gezegd voor 12 miljard aan drugsgeld van El Chapo in beslag te zullen nemen.

Deze week werd bekend dat het aantal doden door drugsgeweld in Mexico tot een recordhoogte is gestegen. Alleen al deze zomer zijn 2.566 mensen vermoord, waarmee 2017 volgens de autoriteiten het bloedigste jaar ooit dreigt te worden.

Al meer dan tien jaar voeren het leger en de politie een harde strijd tegen de drugskartels, die op hun beurt elkaar weer bevechten. Zo is er sinds de arrestatie van El Chapo een felle strijd om de macht losgebarsten in Sinaloa.

Jarenlang kon de drugbaas ongestoord zijn gang gaan. Op 22 februari 2014 werd hij gearresteerd in Mexico.

Al meer dan tien jaar voeren het leger en de politie een harde strijd tegen de drugskartels.