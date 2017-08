Duikbooteigenaar: Ik heb journaliste zeemansgraf gegeven

Eerste Ommense slachtoffer Barcelona uit het ziekenhuis

13:25 De Nederlandse man die gewond is geraakt bij de aanslagen in Spanje is uit het ziekenhuis ontslagen. De toestand van zijn vrouw en de 16-jarige vriendin van hun dochter is onveranderd. Ze voelen zich elke dag weer een klein beetje beter. Dat meldt een woordvoerder van de familie van de gewonden.