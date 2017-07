Duizenden bezoekers Tomorrowland Barcelona geëvacueerd na brand

Op video's op sociale media is te zien hoe een muur van luidsprekers binnen enkele seconden in rook opgaat. Op dat moment zou topdj Steve Aoki aan zijn set beginnen. Meteen werd het bevel gegeven het festivalterrein te evacueren.



Er zijn geen meldingen van gewonden. Volgens lokale media hebben de organisatoren beloofd dat de festivalgangers het geld van hun ticket terug zullen krijgen. Het dancefestival zou nog tot drie uur vannacht duren. Op het feest in Barcelona konden bezoekers rechtstreeks meekijken en luisteren met dancefestival Tomorrowland in het Belgische Boom.