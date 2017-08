Edwin Winkels: Barcelona is in het hart geraakt

Edwin Winkels, Spanje correspondent voor het AD, zegt dat Barcelona met deze aanslag diep in het toeristische hart is geraakt. ,,Barcelona is in rouw. Maar ze zijn ook solidair. Mensen die bloed willen doneren bijvoorbeeld om alle slachtoffers te helpen". Bij de aanslag vielen 13 doden en zeker 80 gewonden, waaronder drie Nederlanders.