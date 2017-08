Eenzame weduwnaar (94) bouwt zwembad voor hele buurt in achtertuin

De gepensioneerde rechter uit de Amerikaanse staat Minnesota moest na 65 jaar huwelijk, en vier dagen voor het 66ste jaar, afscheid nemen van zijn vrouw Evelyn (90) die aan kanker leed. Sindsdien werd de stilte in zijn huis ondraaglijk. ,,Je kunt je niet voorstellen hoe eenzaam dat is'', vertelt hij aan Britse media. ,,Ik huilde veel. Maar het is niet anders, ze is er niet meer.''



Keith wilde zich opnieuw omringen met vrolijkheid. Hij vertelde buren dat hij een zwembad in zijn tuin aan wilde leggen, voor de hele buurt. Zij dachten in eerste instantie dat hij een grapje maakte, maar voor Davison was het menens.



Zwembad

Hij liet in juli een zwembad bouwen in zijn tuin en nodigde de hele buurt uit. Sindsdien is zijn tuin dagelijks gevuld met gelach en gejoel van uitbundige kinderen. ,,Ik wist wel dat ze zouden komen.''



Terwijl de kleintjes zich vermaken in het water, praten hun ouders bij met hun buurman Keith. Want dat is de enige voorwaarde die Keith stelt: ouders moeten mee. ,,Ik staar in ieder geval niet meer naar de muren'', zegt hij met een brede glimlach op zijn gezicht.



De bejaarde man die zelf een dochter en twee zonen heeft maar geen kleinkinderen, is nu een 'surrogaatopa' geworden voor de kinderen van de buren. En hij is bijna nooit meer alleen.