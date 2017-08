Eerste woorden vrijgelaten Al Qaeda-gijzelaar: 'Wow, wat is je haar lang!'

De Zuid-Afrikaan Stephen McGowan (42) die weer veilig thuis is na bijna zes jaar te zijn gegijzeld door Al Qaeda in Mali, heeft zijn vrouw verbaasd met de eerste woorden die hij sprak bij het weerzien. ,,Wat is je haar lang", zei hij tegen echtgenote Catherine.

De vrouw verklapte dat gisteren tijdens de persconferentie die het Zuid-Afrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde om bekend te maken dat Stephen McGowan op 29 juli werd vrijgelaten door Al Qaeda en inmiddels weer veilig thuis is.

Volledig scherm Screenshot van een door Al-Jazeera vrijgegeven video waarop Stephen McGowan in 2015 te zien was op een onbekende locatie in Mali. © AFP

,,Stephen keek me aan en zei: wow, wat is je haar lang. Daarop zei ik: jouw haar is langer dan het mijne", vertelde Catherine McGowan lachend. Haar echtgenoot was niet aanwezig op de persconferentie. Hij ondergaat momenteel allerlei medische onderzoeken. Volgens de vrouw was ze de voorbije vijf jaar en acht maanden soms moedeloos, maar gaf ze de hoop nooit op dat ze haar man op een dag weer in de armen zou kunnen sluiten. ,,Er spookten allerlei scenario's door mijn hoofd over de dag dat we elkaar weer terug zouden zien en wat ik dan tegen hem zou zeggen, maar een gesprek over mijn haar zat daar niet bij", bekende ze proestend.

'Goed behandeld'

Volledig scherm Stephen Mc Gowans vader Malcom (r), schoonmoeder Sue Peisier (l) en echtgenote Catherine (tweede van links) met de Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken (m). © REUTERS De vader van Stephen McGowan was naar eigen zeggen 'zeer verrast' toen zijn zoon kwam binnengelopen. ,,Hij verkeert nog in zeer goede gezondheid. Toen ik Stephen omhelsde, voelde en klonk hij nog net zo sterk als voor zijn ontvoering. Hij is goed behandeld daar boven (in Mali)", zo verklaarde Malcolm McGowan. Zijn echtgenote en Stephens moeder overleed in mei 2017. McGowan senior voegde eraan toe dat zijn zoon eerst wat tijd voor zichzelf neemt alvorens zijn normale leventje weer op te pakken en dat hij er het allerbeste van zal proberen te maken .

Volledig scherm Johan Gustafsson en familie op de luchthaven van Stockholm na zijn aankomst in Zweden op 26 juni. © EPA Stephen McGowan werd in november 2011 ontvoerd tijdens een motorrondreis door de Sahara. Hij zat in een restaurant in de woestijnstad Timbuktu toen gewapende jihadisten binnenvielen. De Zuid-Afrikaan was in het gezelschap van Sjaak Rijke uit Woerden (diens echtgenote bevond zich op dat moment in hun Jeep en verstopte zich voor de ontvoerders), een Zweed en een Duitser. Die laatste werd doodgeschoten toen hij weigerde in het voertuig van de Al Qaeda-aanhangers te stappen. Rijke werd in 2015 bij toeval gevonden door Franse militairen en bevrijd, de Zweed kwam in juni 2017 vrij. Volgens het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken is er geen losgeld betaald voor de vrijlating van Johan Gustafsson (42).

Losgeld

De Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken verklaarde gisteren eveneens dat er geen losgeld was betaald voor de vrijlating van McGowan. Volgens de New York Times hing er wel degelijk een prijskaartje aan de vrijlating van de Zuid-Afrikaan. Een gepensioneerde ambtenaar van een Europese inlichtingendienst verklaarde tegenover de krant dat er 4,2 miljoen dollar losgeld werd betaald (zo'n 3,5 miljoen euro).

Volgens de official, die sprak op voorwaarde van anonimiteit, werd over het losgeld onderhandeld door de Gift of the Givers Foundation, een Zuid-Afrikaanse ngo (non-gouvernementele organisatie) en de grootste hulporganisatie bij rampen op het Afrikaanse continent. Deze liefdadigheidsinstelling voerde naar zijn zeggen campagne voor de vrijlating van McGowan. Een undercoveragent die werkt voor de Franse geheime dienst overhandigde het losgeld aan Al Qaeda-militanten. Dat gebeurde volgens de gewezen inlichtingenofficial in het Adrar des Ifoghas-massief in de woestijn in het noorden van Mali waar McGowan gevangen werd gehouden. ,,De Franse en Zuid-Afrikaanse inlichtingendiensten voerden de operatie uit via een tussenpersoon", aldus de voormalige ambtenaar.