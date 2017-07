Egyptische militair rijdt terroristen plat met tank

Wanneer een auto met vier terroristen naar een militair checkpoint raast in het Egyptische Sinaï, besluiten militairen een kijkje te nemen. Als de soldaten wapens zien, rijdt de tankbestuurder vol gas over de auto met terroristen. De auto ontploft niet veel later. Er bleek minstens honderd kilo springstof in te zitten. Bij de ontploffing komen zeven mensen om, maar volgens de legerwoordvoerder hadden dit er tientallen kunnen zijn.