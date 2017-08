Eigenaar worden van een hele straat, in Amerika kan het

De ongebruikelijke verkoop van de privé-straat, waar een bewaker aan de ingang staat, komt voort uit een opstapeling van foutjes. Ongeveer 30 jaar lang vergat de Vereniging van Eigenaren een belasting van 14 dollar per maand te betalen. Hierdoor zocht het plaatselijke belastingkantoor een manier om de 994 dollar aan onbetaalde belastingen alsnog te innen. De oplossing? De hele straat, stoep en parkeerplaatsen, werd geveild. Overigens niet ongewoon in Amerika.



Tina Lam en Michael Cheng betaalden in april 2015 zo'n 90.000 dollar (ruim 76.000 euro) om zich eigenaar te mogen noemen van de weg. ,,We hebben geluk gehad'', zegt Cheng tegen de San Francisco Chronicle. Hij onderzoekt nu of het mogelijk is de gefortuneerde bewoners van de naastliggende villa's te laten betalen voor het gebruik van de weg en de 120 parkeerplaatsen.



Dit tot ergernis van de bewoners. Die noemen de truc van de kopers 'schandalig' en zijn een rechtszaak begonnen om de koop te ontbinden. Kansloos, volgens Amerikaanse deskundigen. In de Verenigde Staten is het namelijk helemaal niet zo vreemd dat straten - en soms hele steden - worden verkocht. Zeker in het armlastige midden van Amerika is het een steeds vaker gebruikt middel van gemeenten om de kas wat te spekken. Onlangs verkocht de stad New Haven nog een aantal straten aan de Yale University in de hoop dat de infrastructuur beter onderhouden wordt.