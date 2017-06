Eis aanklager: 20 jaar cel voor Bouterse

Tegen de Surinaamse president Desi Bouterse is 20 jaar cel geëist voor zijn rol bij de Decembermoorden. Volgens het Openbaar Ministerie is hij de hoofdverantwoordelijke voor de martelingen en executies van 15 tegenstanders van zijn regime op 8 en 9 december 1982.

Dat stelde aanklager Roy Elgin vandaag tijdens de hervatting van het proces, waarin Bouterse met 24 anderen terechtstaat voor de Decembermoorden. Volgens het OM heeft Bouterse strafbare feiten gepleegd. Hij was wel degelijk aanwezig in Fort Zeelandia tijdens de executies, maar er is geen bewijs dat hij zelf een schot heeft gelost.

De aanklager begon vandaag na jarenlange tegenwerking door Bouterse eindelijk met het voorlezen van zijn stafeis. Bouterse, hoofdverdachte in in het proces, ontkende tot nu toe dat hij destijds in Fort Zeelandia was. Volgens Elgin is er bewijs dat hij er wèl was. Hij wijst op een verklaring van vakbondsleider Fred Derby, die werd vrijgelaten en zo aan de dood ontsnapte.

Gerechtigheid

Nabestaanden van de slachtoffers wachten al bijna 10 jaar op gerechtigheid. Het proces lag sinds 2012 stil vanwege een omstreden amnestiewet die het parlement had aangenomen. Vorig jaar gelastte Bouterse het Openbaar Ministerie via artikel 148 in de grondwet vervolging van de verdachten te stoppen in het belang van de staatsveiligheid.

De Krijgsraad trok zich niets aan van alle pogingen het proces om zeep te helpen en gelastte de hervatting. Vandaag was de vraag of aanklager Elgin wel of niet een strafeis tegen de president zou formuleren. Maar Elgin zei direct dat daarvoor geen belemmering was, waarna hij begon met het voorlezen van zijn 31 pagina’s tellend requisitoir.

Beul

Volgens de aanklager werden de moorden op de 15 slachtoffers van tevoren gepland en goed voorbereid. Sergeant Paul Bhagwandas, die al in 1996 overleed, was verantwoordelijk voor de uitvoering van de executies Fort Zeelandia, het toenmalige hoofdkwartier van Bouterse. ,,Hij was de beul, de baas.’’



Elgin wijst erop dat sommige getuigen zich helemaal niets meer herinneren van die gebeurtenissen, en anderen juist heel veel. Getuigen die zich niks kunnen herinneren zijn onbetrouwbaar. ,,Het geheugen is niet onfeilbaar, maar traumatische hernneringen vergeet je niet meteen.’’



Bouterse heeft altijd ontkend dat hij bij de executies was. Hij zei dat de mannen werden opgepakt omdat ze met buitenlandse hulp een coup wilden plegen en dat sommigen zijn doodgeschoten toen ze op de vlucht sloegen.

Quote Hij was de beul, de baas.

Volledig scherm © (Archieffoto 2010). Desi Bouterse. ANP

Amnestie

In 2007 zei Bouterse dat hij slechts ‘politiek verantwoordelijk’ was. Hij bood excuses aan voor de moorden, maar bepleitte wel amnestie voor de daders. Eerder verklaarden getuigen dat alle slachtoffers persoonlijk aan Bouterse werden voorgeleid en mede door hem op zijn kantoor waren ondervraagd. Hij zou ook zelf twee mannen hebben doodgeschoten.



,,Dit is een flinke opsteker na alles wat er is gebeurd’’, reageert Kanta Adhin, weduwe van slachtoffer John Baboeram. ,,Het leek alsof het OM er onderuit probeerde te komen, maar ze hebben toch stug hun werk gedaan. Ik ben vooral blij dat justitie heeft vastgesteld dat Bouterse strafbaar is geweest en dat onder zijn verantwoordelijkheid moorden zijn gepleegd.’’

Historische dag

Nabestaande Romeo Hoost (Comité Herdenking Slachtoffers Suriname) volgde het proces via een liveblog van de Surinaamse krant De Ware Tijd. Hij spreekt van een ‘historische dag’. ,,Ik ben heel emotioneel. Dit is een mokerslag voor Bouterse. Toen de aanklager de strafeis uitsprak, liepen de rillingen over mijn rug. Dit had ik nooit verwacht.’’



Het is nu aan de Krijgsraad om een oordeel te vellen. Hoost houdt een slag om de arm. ,,Bouterse kan nog steeds, voordat de Krijgsraad een vonnis velt, de noodtoestand uitroepen in Suriname om er onderuit te komen. We zijn in al die jaren door schade en schande wijs geworden.’’

Quote Dit is een mokerslag voor Bouterse

Tijdlijn

30 november 2007: start proces 8 Decembermoorden tegen 25 verdachten, onder wie hoofdverdachte Desi Bouterse.

4 april 2012: parlement van Suriname stemt in met omstreden amnestiewet, die verdachten Decembermoorden ontslaat van rechtsvervolging. Proces wordt geschorst, vlak voor aanklager strafeis zou formuleren.

2 december 2015: Hof van Justitie beslist dat OM toch tot vervolging van Bouterse moet overgaan.

9 juni 2016: Krijgsraad verklaart amnestiewet ongeldig en gelast voortzetting van het proces

30 juni 2016: aanklager Roy Elgin verzoekt Krijgsraad het proces te stoppen, conform bevel Bouterse die zegt dat proces staatsveiligheid in gevaar brengt (artikel 148 grondwet)

30 januari 2017: Krijgsraad veegt verzoek van tafel en gelast opnieuw hervatting proces. Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep.