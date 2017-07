Engeland neemt nationaliteit jihadisten af

Dodelijke schietpartij discotheek Konstanz geen terreurdaad

12:43 Bij een schietpartij in een discotheek in het Duitse Konstanz in Baden-Württemberg zijn afgelopen nacht twee doden gevallen. Het zijn de schutter en een bezoeker. Drie andere personen raakten zwaargewond, zo meldt de politie. De schietpartij had volgens haar geen terroristische achtergrond.