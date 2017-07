Europa: Geen brexitdeal als EU-burgers als tweederangs worden behandeld

Het Parlement, aldus de fractieleiders vanmorgen in een open brief, zal nooit kunnen instemmen met minder rechten voor EU-burgers in Groot-Brittannië dan voor Britse onderdanen in de EU. De Britse premier Theresa May koerst daar wel op aan.



Europeanen in Groot-Brittannië verliezen na de brexit hun lokale stemrecht, ook andere gezinsleden moeten voldoen aan minimum inkomensvereisten en de status van hun eventuele baby’s is onduidelijk. May’s voorstellen, die volgens de briefschrijvers ‘een schaduw van vaagheid en onzekerheid over het leven van miljoenen Europeanen werpen’, staan haaks op de ideeën van Brussel, dat van vergaande burgerrechten voor zowel Europeanen in Groot-Brittannië als Britten in Europa zijn topprioriteit heeft gemaakt.

Rompslomp

Het standpunt van het Parlement is belangrijk omdat het op het eind van de rit, naast alle nationale parlementen, een brexitakkoord moet goedkeuren. Dat gaat op deze basis dus niet gebeuren. Het Parlement laakt ook de administratieve rompslomp waarmee EU-burgers straks in het zelfstandige Verenigd Koninkrijk te maken krijgen.

Veel van hen lopen het risico dat ze tweemaal de papierwinkel in moeten: eerst om een voorlopig verblijf en daarna nog eens om een vaste status aan te vragen. Een ‘koude douche’ na de gulle Europese voorstellen, zo menen de Europarlementariërs.



Ze vinden het ook schandalig dat meer dan een jaar na het brexitreferendum nog volstrekt onduidelijk is met welke kosten Europese studenten moeten rekenen als zij vanaf 2019 in Groot-Brittannië willen studeren, of de diploma’s van bijvoorbeeld Europese artsen er nog geldig zijn en wat het lot zal zijn van in Europa wonende, maar in Groot-Brittannië werkende grensarbeiders.

Ferm bezwaar

De briefschrijvers maken ook ferm bezwaar tegen het feit dat Groot-Brittannië niet langer de jurisdictie van het Europese Hof van Justitie erkent. Europese burgers in Groot-Brittannië zijn daarmee overgeleverd aan de Britse rechtspraak. ,,Ook al hebben we enorm veel respect voor het Britse rechtsstelsel, we kunnen er niet omheen dat de rechters wetten toepassen die worden aangenomen door Britse politici die momenteel niet in staat zijn voldoende garanties te bieden voor de komende jaren, laat staan levenslange garanties”, aldus de brief, die daarmee een ondersteuning is van de aanpak van Europees toponderhandelaar Michel Barnier. De Parlementariërs maken ook duidelijk dat verlenging van de onderhandelingstermijn – nu aflopend in maart 2019 – geen optie is.