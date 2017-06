Federale rechter wijst opnieuw inreisverbod Trump af

Het '9th Circuit Court' in San Francisco, dat de zaak in hoger beroep behandelde, kwam maandag tot de conclusie dat de uitspraak van een federale rechter op Hawaï, die in maart belangrijke delen van Trumps decreet blokkeerde, terecht was.



Op 25 mei velde het vierde VS-hof van beroep in Richmond, Virginia al hetzelfde oordeel nadat een rechter in Maryland de plannen van Trump had getorpedeerd. Het Witte Huis liet op 1 juni weten naar de Hoge Raad te stappen om alsnog gedaan te krijgen dat reizigers uit onder meer Syrië, Somalië en Iran worden geweerd uit de VS.