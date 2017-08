Foto's tonen verroeste slingerarm van dodelijke kermisattractie

Eind vorige maand kwam de 18-jarige Tyler Jarrell om, toen hij met enkele andere personen in volle vaart uit de attractie werd geslingerd . Zeven passagiers raakten gewond. Dat kon volgens de Nederlandse fabrikant gebeuren omdat de binnenkant van de steunbalk van de gondel flink verroest was. Daardoor was de dikte van de stang flink verminderd en kon daardoor afbreken, blijkt uit onderzoek.

Waarschuwing

Vorige week werd al bekend dat KMG al in 2007 had gewaarschuwd voor mogelijke scheurtjes in de constructie van de attracties. In de brief viel te lezen dat 'recent onderzoek' naar een van de Afterburners (de verkoopnaam van de attracties) heeft uitgewezen dat er metaalmoeheid kan ontstaan in de slingerarm.