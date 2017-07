Foto van vertederende actie voor straathond verovert harten op internet

Omdat de laatste tijd het weer 's nachts aan de koele kant is in Ivoti, Brazilië, kocht baasje Suelen Schaumloeffel een warm dekentje voor haar geadopteerde hond Lana. Afgelopen maandag duffelde ze Lana lekker warm in met het dekentje in het roze hondenhok in de tuin.

Maar toen Suelen de volgende ochtend het huis verliet om te gaan werken, zag ze wat haar lieve dier 's nachts had gedaan. Lana had een straathond buiten de tuin gespot, haar dekentje richting de omheining getrokken en een deel naar de andere kant gefoefeld zodat het minder fortuinlijke hondje aan de andere kant ook wat warmte zou krijgen.

Suelen vond het prachtig om zien en nam een foto, die viraal gaat op internet. ,,Hoe mooi is het dat ze dit doet voor haar vriendje", schrijft Suelen. ,,Ze is zo lief. We vergeten soms wat voor verschil we in iemands leven kunnen maken met kleine dingen. Lana herinnerde me hieraan. Kan een hond liever en menselijker zijn dan zij die zichzelf zo noemen? Ja!"