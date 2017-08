Fotografe schiet kinderen en liefdesrivale dood om ex te kwetsen

Jessica en Ben waren in een lastige echtscheiding verwikkeld geraakt. Dat hij intussen een nieuwe vriendin had, kon in haar ogen absoluut niet door de beugel. Jessica liet dan ook geen kans onbenut om het leven van Meredith Rahme (28) zuur te maken.



Op 13 juli sloegen de stoppen echter helemaal door. Jessica vermoordde eerst Meredith in de parkeergarage van haar appartementsgebouw. Daarna reed ze met haar kinderen naar het racecircuit Greenville-Pickens Speedway, tien kilometer verderop. Daar schoot ze haar dochter Harper (5) en haar zoon Hayden King (9) op de achterbank dood.



Net voordat Jessica zelfmoord pleegde, belde ze nog eens naar Ben. ,,Iedereen die je graag ziet, is er nu niet meer. Snap je dat? Ik ben de volgende", klonk het.



De hulpdiensten vonden haar Jeep uiteindelijk rond 17 uur, met draaiende motor en de deuren op slot. Voor de toegesnelde agenten zat er niets anders op dan met hun wapenstok een raam in te slaan. Hulp kon echter niet meer baten.