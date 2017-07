Geestelijke Gülen zal zich niet verzetten tegen uitlevering

In een interview met persbureau Reuters heeft de islamitische geestelijke Fethullah Gülen gezegd dat hij zich niet zal verzetten tegen uitlevering naar Turkije. De Turkse president Tayyip Recep Erdogan probeert al tijden om Gülen, die in de VS woont, terug naar Turkije te krijgen.

De 79-jarige Gülen verliet Turkije in 1999. Hij woont momenteel in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Erdogan wil dat Gülen wordt uitgeleverd door Washington. Hij houdt de geestelijke en zijn Gülen beweging verantwoordelijk voor de couppoging die vorig jaar in Turkije plaatsvond. Gülen ontkent daarbij betrokken te zijn. Sinds de coup zijn in Turkije zijn tienduizenden mensen opgepakt die volgens Erdogan aan de kant van Gülen staan en dus staatsgevaarlijk zijn. De Gülen beweging waarvan de geestelijke aan het hoofd staat, werd twee maanden voor de coup door de Turkse nationale veiligheidsraad officieel aangemerkt als een terroristische organisatie.

Vlucht naar Canada

De Turkse regering zei in februari dat Gülen plannen zou hebben om naar Canada te vluchten. Zo zou hij uitlevering kunnen ontlopen. In het interview ontkent de geestelijke dit: ,,Die geruchten zijn niet waar. Als de VS het gepast vindt om mij uit te leveren, dan zal ik vertrekken." Wel hoopt hij in de VS te kunnen blijven. De kans daarop is vergroot nu Michael Flynn, de voormalige nationale veiligheidsadviseur van president Donald Trump, niet langer op zijn plek zit. Flynn had in het verleden lobbywerk verricht voor de Turkse regering en was voor de uitlevering.

Quote Als de VS het gepast vindt om mij uit te leveren, dan zal ik vertrekken Fethullah Gülen

Volgens bronnen binnen de Amerikaanse regering heeft Erdogan zich direct tot Trump gewend met zijn uitleveringsverzoek, maar heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie van Turkije nog niet genoeg bewijs ontvangen om dit verzoek gegrond te verklaren.

In de nasleep van de coup heeft Erdogan ook zijn pijlen gericht op mediaorganisaties die kritisch berichten over zijn bewind, en een verlengde noodtoestand afgekondigd in het land. Gülen heeft hem vergeleken met een dictator. ,,Als hij een sterke geluid hoort uit de VS of de Europese Unie, het Europese parlement, Brussel, die zegt: ‘Wat u doet is fout… uw juridische systeem werkt niet’, verandert hij misschien van mening", aldus Gülen over Erdogan. Erdogan bezocht de VS in mei, maar Trump hield zich op de vlakte als het aankomt op de recente ontwikkelingen in Turkije.