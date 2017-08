Gevangenisstraf voor Amerikaanse (20) die vriend aanspoorde zelfmoord te plegen

,,Het moment is daar en je bent er klaar voor... doe het nu gewoon, schat", sms'te Carter, destijds 17, naar haar 18-jarige vriend Conrad Roy. Carter stuurde tientallen sms-berichten zoals deze, waarin ze Roy aanspoorde zelfmoord te plegen. Roy, die er al sinds 2012 vanwege de scheiding van zijn ouders aan dacht om uit het leven te stappen, stierf nadat hij zichzelf op een verlaten parkeerplaats in zijn auto had vergiftigd met koolmonoxide. Dat was in juli 2014.



Toen Roy - overmand door angst en twijfel - de auto toch weer had verlaten, droeg Carter hem via een sms op om weer in de auto te stappen. ,,Ga nu gewoon ergens in je wagen zitten. Er is toch niemand buiten op dit tijdstip.''