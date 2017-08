Gletsjer geeft opnieuw geheim prijs: lichaam Duitser na 30 jaar terecht

De bergbeklimmers ontdekten de stoffelijke resten - een hand en twee schoenen - vorige week dinsdag in de buurt van een gondellift. Die staat op 3.499 meter hoogte in het Lagginjoch, een skigebied op de hellingen van de Lagginhorn (4.010 meter). Het duo wilde de top beklimmen maar besloot om te keren wegens slecht weer, meldt de politie van het kanton Wallis.

Hand en schoenen

Vanwege de slechte weersomstandigheden konden de stoffelijke resten die dag niet worden geborgen. Dat gebeurde een dag later. De resten lagen gedeeltelijk in het ijs van een gletsjer. Reddingswerkers van de politie wisten de hand en schoenen uiteindelijk te bevrijden uit de ijslaag. Een helikopter vervoerde de vondst naar het Zwitserse NFI in Bern. Dat heeft de stoffelijke resten nu geïdentificeerd.

Het slachtoffer is een Duitser die in 1943 werd geboren en op 11 augustus 1987 op 44-jarige leeftijd verdween tijdens een bergwandeling.

Echtpaar

De vondst van de stoffelijke resten is al de tweede in korte tijd in het Zwitserse kanton. Begin juli ontdekte een inspecteur van een skilift in het Diablerets-massief in een krimpende gletsjer de gemummificeerde lichamen van een echtpaar dat 75 jaar geleden verdween tijdens het melken van hun vee. Het ouderpaar van 40 en 37 jaar had zeven kinderen.