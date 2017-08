Grote delen van Corsica in lichterlaaie na brandstichting

Gas in plaats van de rem: auto valt zeven verdiepingen naar beneden

12:37 Een vrouw in de Amerikaanse stad Austin is zeven verdiepingen naar beneden gevallen in haar auto. Ze drukte in een parkeergarage in plaats van haar rem het gaspedaal in, zeiden omstanders tegen de politie. De BMW kwam op zijn neus terecht en raakte een andere auto die toevallig net voorbij reed. De vrouw raakte ernstig gewond, maar overleefde het incident. De bestuurder van de tweede auto bleef ongedeerd.