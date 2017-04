'Grote schade op getroffen luchtmachtbasis'

LIVE: Poetin veroordeelt aanval VS op legerbasis Syrië

8:41 De Verenigde Staten hebben vannacht een militaire basis in de Syrische provincie Homs aangevallen. Vanaf twee schepen in de Middellandse Zee heeft het leger 59 Tomahawk-raketten afgevuurd, die voornamelijk materiële schade hebben opgeleverd. De aanval komt als vergelding voor de gifgasaanval van het Syrische regime onder leiding van president Bashar al-Assad, die tientallen burgers het leven kostte in de provincie Idlib.