Hamburg verandert in 'oorlogsgebied' door rellen G20-top

Vernielde Noorse penisrots staat weer fier overeind

12:21 De onlangs door vandalen vernielde Trollpikken in de Noorse gemeente Eigersund staat weer fier overeind. Een aannemer heeft de loodzware rots - die een beetje lijkt op een penis in opgewonden toestand - weer vastgemaakt aan de berg. De omhoog wijzende steen is al sinds mensenheugenis een populaire bestemming voor wandelaars en klimmers in het zuiden van Noorwegen.