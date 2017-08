Heftige beelden van tornado Italië

Hagelbuien, onweer en zelfs een tornado zorgden ervoor dat toeristen op campings angstige momenten beleefden. Van de ongeveer vijftig Nederlandse gezinnen die er via Neckermann Reizen en Vrij Uit Autovakanties staan, zijn gisteren zo'n twintig gezinnen geëvacueerd. Zij werden ondergebracht in hotels, sporthallen of kerken in de buurt wegens de dreiging van omvallende bomen. Niemand raakte gewond.