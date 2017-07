Hevige bosbrand Zuid-Frankrijk laait weer op

Toch zijn de campinggasten goed gemutst. ,,Wat kun je anders doen? Het gekke is dat we het niet aan zagen komen. Gisteren woedde er in de baai van Saint-Tropez ook een grote brand, dat zagen we. En we wisten wel dat het heel droog was, met veel wind. De kans was dus wel groot dat het ging gebeuren. Vrienden kwamen rond 12 uur 's nachts terug op de camping en zij hadden een klein brandje gezien. We wisten toen niet dat iedereen drie uur later weg moest.”



Het Nederlandse gezin, dat in Zwitserland woont, hoopt vanavond terug te kunnen naar de camping. ,,Ik weet niet of we dan kunnen slapen, maar we gaan het wel proberen. We rijden vanavond niet meer terug naar huis. Een rit van zes uur is niet meer te doen.”