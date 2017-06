Hittegolf dwingt Griekse vuilnismannen staking te beëindigen

Belgische (30) deels opgegeten door varanen in Thaise jungle

17:38 De Belgische Elise Dallemagne (30) is in de jungle van het Thaise eiland Koh Tao ernstig verminkt aangetroffen. Volgens de Thaise politie verhing de jonge vrouw zich en zou ze deels door varanen zijn opgegeten, maar de moeder van Elise gelooft deze lezing niet. Acht dagen eerder had ze haar moeder nog gezegd naar huis te komen. Zo meldt de Britse krant The Mirror.