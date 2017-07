Hoe een font van Microsoft mogelijk financiële fraude in Pakistan blootlegde

Maryam Nawaz Sharif, dochter van de premier van Pakistan, is in opspraak geraakt in een gerechtelijk onderzoek naar het corruptieschandaal rond de Panama Papers. Ze maakte zich verdacht door een bepaald lettertype te gebruiken: Microsoft Calibri.

Sinds het lekken van de beruchte Panama Papers in 2016 wordt Maryam Nawaz Sharif in verband gebracht met een verdachte aankoop van luxe-vastgoed in Londen via een offshore bedrijf op de Britse Maagdeneilanden, een van de belastingparadijzen.

De documenten die haar onschuld zouden bewijzen, stammen uit 2006 en werden in het lettertype Microsoft Calibri geschreven. Chronologisch klopt er iets niet: volgens Wikipedia werd het lettertype in 2004 ontwikkeld door Microsoft, maar was het pas in 2007 beschikbaar voor gebruikers van Windows. Hierdoor is het vermoeden ontstaan dat de dochter van de premier de belangrijkste bewijsstukken van haar onschuld vervalst heeft. De zaak heeft inmiddels een eigen hashtag: #fontgate.

Zodra dit bekend werd, probeerden meerdere gebruikers in allerijl de Wikipedia-pagina aan te passen. Wikipedia kreeg daar lucht van en heeft de pagina nu op slot gezet, tot er opheldering komt over het lettertype in kwestie.

Oppositiepartijen eisen het ontslag van premier Nawaz Sharif sinds duidelijk werd dat er een verschil is tussen het officiële inkomen van zijn familie, en het inkomen dat naar voren kwam uit de Panama Papers.