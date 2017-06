Hoe een Thais duikersparadijs een moordeiland werd

De mysterieuze dood van zeven jonge expats en toeristen houden het Thaise eiland Koh Tao al drie jaar in zijn greep. Het laatste slachtoffer is de Belgische Elise Dallemange. Britse media reppen over maffia en corrupte politie. Wat is er aan de hand op het idyllische backpackerseiland?

Volledig scherm © AD Kraakhelder water, parelwitte stranden, en groene jungles: Koh Tao in de Golf van Thailand is geliefd bij duikers en backpackers. Op het eiland leven 2.500 Thai en 2.000 expats. Jaarlijks trekken 20 miljoen toeristen naar de tropische bestemming. Deze schijnen nu het slachtoffer te zijn van de 'eilandmaffia', maar deze geruchten zijn niet hard te maken. De Britse media wijzen daarvoor naar de corrupte Thaise politie.



Het laatste slachtoffer is de 30-jarige Elise Dallemange. Een Belgische expat die woonde op het nabijgelegen eiland Koh Phangan. Haar lichaam werd afgelopen april gevonden in de jungle, aangevreten door varanen. Deze gruwelijke omstandigheden ontkent de Thaise politie die zich nog altijd in stilzwijgen hult als het gaat om details.

Varanen

Volgens hen heeft de jonge Belgische zelfmoord gepleegd door zich te verhangen aan een boom. Haar moeder denkt daar anders over: een afscheidsbrief is namelijk nooit gevonden en Elise had een ticket voor de veerboot op zak. Op die boot werd overigens wel haar tas gevonden. Ook daar weet de politie niets vanaf.

Volledig scherm © Privéfoto Nu de zaak groots in het nieuws en op social media wordt uitgemeten, heeft het hoofd van de provinciale politie Surat Thani het politieteam op Koh Tao gevraagd de zaak te heropenen.

Gevallen?

Volledig scherm © Privéfoto Het begon drie jaar geleden met de dood van de Brit Nick Pearson. Op nieuwjaarsdag 2014 werd zijn levenloze lichaam gevonden in zee. Zijn ouders geloven dat hij is vermoord, maar de politie beweert dat hij 15 meter naar beneden is gevallen en verdronken. Zijn moeder Tracey waarschuwt ouders over de hele wereld om hun kinderen niet naar het eiland te laten reizen. ,,Het is er levensgevaarlijk.''

Hoofdwonden

In september 2014 volgde de dood van het Britse stel Hannah Witheridge (23) en David Miller (24). Het koppel werd vermoord toen zij in september terugliepen naar hun hotelkamer. Uit het autopsierapport bleek dat de twee hoofdwonden hadden en Hannah was verkracht.

Volledig scherm © AFP Twee Birmaanse migranten Zaw Lin en Wai Phyo werden ter dood veroordeeld, maar de rechtszaak verliep alles behalve soepel. De rechtszaak kreeg namelijk van doen met mensenrechtenorganisaties die beweerden dat de twee hebben bekend door marteling. De zaak van Hannah en David kreeg wereldwijde aandacht in de media.

Volledig scherm © EPA

Zelfmoord met vastgebonden handen

Ook de Fransman Dimitri Povse (29) overleed op nieuwjaarsdag. Hij werd op op 1 januari 2015 bungelend aan een touw in zijn bungalow aangetroffen. Zijn handen zaten vastgebonden achter zijn rug. Opvallend was dan ook, dat het autopsierapport zelfmoord uitwees. Criminiloog Charnkanit Krittiya Suriyamanee neemt de theorie in twijfel, schreef Changrai Times. Zo zou Povse te dronken zijn geweest om zichzelf zo strak op te knopen dat hij overleed aan verstikking. En als hij zich daadwerkelijk had opgehangen hadden de verwondingen in de nek ernstiger moeten zijn. Nu waren er duidelijk verwondingen aan de polsen te zien. Daarnaast zou het zelfmoordwapen bestaan uit meerdere soorten touw. Volgens hem een aanwijzing dat er van zelfmoord geen sprake was.

Dodelijk drankje?

De 23-jarige Christina Annesley overleed in januari 2015. Volgens Thaise autoriteiten omdat de Britse vakantieganger alcohol innam samen met antibiotica, die ze moest slikken voor een luchtweginfectie. Maar haar ouders beschuldigen de politie dat haar dood niet nader heeft onderzocht.

Haar vader Boyne zegt nooit een autopsierapport te hebben gehad. ,,We weten niet hoe of waarom ze dood is. Ze had medicatie voor een infectie en ja, ze dronk wat. Maar de politie heeft niet onderzocht of het om een fatale overdosis ging.''

Volledig scherm © Privéfoto Ook ontdekte hij via een beveiligingscamera dat er een man zijn dochters flat verliet, uren voordat haar lichaam werd gevonden. De man schijnt nooit door de politie te zijn ondervraagd.

Zwembaddode

Op 8 januari 2016 werd de Brit Luke Miller dood aangetroffen in een zwembad bij Sunset bar op Sairee Beach. Zijn dood blijft een mysterie. Bewijs voor moord of zelfmoord is er niet. Op nieuwjaarsdag schreef hij nog op Facebook dat hij dit jaar een ware droom leefde. Volgens de politie staat er in het autopsierapport dat verdrinking de doodsoorzaak is. Ook in dit geval hebben de nabestaanden het rapport nooit ingezien. Ook kregen zij meerdere versies van het verhaal wat er die dag was gebeurd.

Zijn reisgenoot James Gissing had het gevoel dat de politie de dood in de doofpot stak, omdat het de derde toerist was die het leven liet op Koh Tao.

Volledig scherm Luke Miller, links op de foto © Privéfoto

Mysterieuze verdwijning

De meest recente vermissing is die van de Russische Valentina Novozhyonov, die het eiland bezocht om te duiken. De 23-jarige kwam in februari niet meer terug naar haar hostel. Het personeel ontdekte dat haar mobiel, paspoort en camera nog op de kamer lagen.