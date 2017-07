Homohuwelijk definitief toegestaan in Duitsland

Brandende auto's en gewonde politieagenten in Hamburg

13:52 Het is chaos in Hamburg. Bij de extreemlinkse protestmars 'Welkom in de hel' tegen de G20-topconferentie zijn er al sinds donderdagmiddag rellen gaande. De relschoppers gingen vannacht door en staken vanochten twintig tot dertig auto's in brand. Betogers blokkeren wegen en bruggen. Er zijn 130 politiemensen gewond geraakt en het Hamburgse korps heeft om versterking gevraagd van andere korpsen.