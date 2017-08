'Ik zat in winkel opgesloten, mijn vader en broertje waren nog buiten'

,,Gaan jullie wat drinken halen, dan kijken wij één tel hier,'' zei ik. ,,Het is druk in de stad dus normaal blijven we altijd heel goed bij elkaar. We namen de roltrap naar de kelder van de winkel toen de politie beval dat de deur dicht moest. Mijn zusje en ik raakten in paniek. We wisten niet of mijn vader en broertje in orde waren. Gelukkig lukte het om contact te krijgen via de telefoon. Alles was goed.''

,,Na een tijdje kwam iedereen weer wat tot bedaren in de winkel. Mensen struinden wat in de schappen en of rekenden hun spullen af. Maar toen duidelijk werd dat buiten was geschoten, zat iedereen weer in de zenuwen. Ik ben blij dat ik hier nog een Nederlandse vond in de winkel.''

Dat was de 21-jarige Elfi Voorhuis, die voor een stedentrip met haar moeder in Barcelona is. ,,We waren rustig aan het struinen in de winkel toen mensen huilend naar binnen kwamen rennen. We hoorden de hele tijd sirenes. De dader zat dichtbij en we wisten niet hoe lang we binnen moesten blijven. Gelukkig was het goed uit te houden want de airco stond aan. De schrik zit er goed in.''