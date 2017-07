In beeld: Kos getroffen door beving van 6,7 op de schaal

Toeristen op Kos: 'We hebben echt mazzel gehad'

11:40 Het was een angstaanjagende ervaring voor veel toeristen die afgelopen nacht in hun hotel lagen te slapen op Kos. Zij werden opgeschrikt door een aardbeving van 6.7 op de schaal van Richter. Dat is sommigen niet in de koude kleren gaan zitten.