In Spanje aangehouden Duitse schrijver weer op vrije voeten

De schrijver, die in Turkije is geboren, werd volgens advocaat Ilias Uyar opgepakt op verzoek van de regering-Erdogan. Akhanli heeft in zijn boeken aandacht besteed aan de vervolging van de Armeniërs in Turkije. Waarvan hij wordt beschuldigd is onduidelijk. Turkije heeft nu veertig dagen de tijd om een verzoek om uitlevering in Spanje in te dienen. Dan volgt in Spanje een beoordelingsprocedure.



Advocaat Uyar zei eerder dat er bij de Spaanse politie een spoednotitie van Interpol was binnengekomen. Dat was reden om de schrijver, geboren in 1957, op zijn vakantieadres in Granada te arresteren.