Inval in huis van oud-premier Curaçao Gerrit Schotte

Ophef in Zweden: Islamitische school verplicht meisjes achterin te zitten

21:02 Een tv-reportage die gisteravond werd uitgezonden in Zweden, heeft voor verbijstering gezorgd in het Scandinavische land. Uit undercoveropnames is gebleken hoe een 'islamitische zedenpolitie' vrouwen met korte rokken beschimpt en meisjes dwingt om achteraan plaats te nemen in de schoolbus.