Inwoners Guam voelen zich lokaas in mogelijke kernoorlog

foto's Jorge Zorreguieta en dochter Máxima zagen elkaar geregeld

10:38 Koningin Máxima (46) verblijft momenteel in de Argentijnse stad Buenos Aires waar gisteren haar vader Jorge Zorreguieta op 89-jarige leeftijd overleed. Máxima en haar moeder Maria del Carmen Cerruti zouden Zorreguieta in zijn laatste uren hebben bijgestaan. Of Máxima's broers en zussen ook bij het afscheid aanwezig waren is niet bekend. Hoewel de afstand tussen Máxima en haar in Argentinië wonende vader groot was, zagen ze elkaar geregeld.