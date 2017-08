IS eist verantwoordelijkheid voor mesaanval Brussel op

Ik ben niet bang Half miljoen demonstranten in Barcelona tegen terreur

21:33 In Barcelona zijn honderdduizenden mensen op de been voor de grote protestmars No tinc por ('Ik ben niet bang'). Onder hen is de Spaanse koning Felipe. De protestmars is om 18.00 uur begonnen en is een reactie op de aanslagen in Barcelona en Cambrils. De politie schatte het aantal deelnemers op een half miljoen.