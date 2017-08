IS gebruikte eBay om geld naar sympathisanten te versturen

De krant beschrijft hoe een verdachte van bijna dertig jaar oud op eBay een printer 'verkoopt'. Personen die in contact staan met IS maakten vervolgens via PayPal 8.700 dollar (zowat 7.400 euro) over voor dat apparaat, dat uiteraard nooit geleverd werd. Het geld zou volgens FBI gebruikt zijn voor een laptop, een mobiele telefoon en VPN-verbinding waarmee met IS gecommuniceerd kon worden.

De verdachte zou in 2016 in Maryland gearresteerd zijn nadat hij trouw had gezworen aan IS, meldt Wall Street Journal nog. Hij had echter geen concrete plannen voor een aanslag. Volgens de FBI zou hij deel hebben uitgemaakt van een wereldwijd geldtransfernetwerk, dat ook in het Verenigd Koninkrijk en Bangladesh aanwezig was. Ook daar werden al verdachten opgepakt.