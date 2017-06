Israël bestookt legerinstallaties Syrië

Engelsen halen met spoed gevaarlijke ‘G­ren­fell-te­gels' van flats

21:10 De Britse autoriteiten onderwerpen na de brand in Grenfell Tower de geveltegels van gebouwen overal in het land aan inspecties. Dit leidde tot de evacuatie van vijf torenflats in Londen, terwijl veiligheidsexperts tot nu toe 27 complexen als ‘gevaarlijk’ betitelen. In veel steden wachten burgemeesters de resultaten van de controles niet af. De gewraakte panelen worden met spoed verwijderd.