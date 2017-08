Israël geeft Nederlandse zonnepanelen terug

IS gebruikte eBay om geld naar sympathisanten te versturen

17:30 De jihadistische terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft met fictieve verkopen via de veilingsite eBay en het betaalsysteem Paypal geld kunnen bezorgen aan terreurverdachten in de VS. Dat bericht de krant Wall Street Journal op basis van informatie van de Amerikaanse politiedienst FBI.