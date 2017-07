Japanse premiersvrouw deed alsof ze geen Engels sprak om Trump te negeren

In een interview met The New York Times zei Trump dat Akie Abe geen Engels sprak: ,,Zelfs geen 'hallo' ". Het resultaat was dat ze bijna 2 uur niet konden spreken. Gelukkig was er een Japanse vertaler aanwezig "anders zou het nog moeilijker zijn geweest" aldus Trump.



Vandaag is er echter een video waarop Abe een lezing geeft in het Engels viraal gegaan op sociale media. Daarin spreekt ze ongeveer 15 minuten over het weerstandsvermogen van de kust.